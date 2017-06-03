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  4. 03 Haziran 2017 09:10

ABD o uçağını Rusya sınırına gönderiyor

ABD Rusya sınırına NATO tatbikatı için B-52 uçaklarını gönderiyor.

ABD o uçağını Rusya sınırına gönderiyor
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ABD, Rusya sınır bölgesinde yapılan NATO tatbikatı için nükleer silah taşıyabilen B-52 uçaklarını gönderecek.

CNN, ABD Hava Kuvvetleri'nin Rusya sınır bölgesinde yapılan NATO tatbikatına katılmak için nükleer silah taşıyabilen birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Avrupa'ya aktardığını açıkladı.

ÖNCE İNGİLTERE'DEKİ BİR ÜSSE YERLEŞTİRİLECEKLER

Haberde, bombardıman uçaklarının ve 800 askeri personelin, 'Avrupa'da haziranda NATO müttefiklerinin katılımıyla yapılacak tatbikata destek vermek üzere' İngiltere'deki bir hava üssüne yerleştirilecekleri belirtildi.

CNN, tatbikatların Baltık Denizinde (Baltops-2017), Arktik bölgede ve (yakında Letonya'da başlayacak olan) Rusya sınır bölgelerinde (ABD'ye müttefik) birkaç NATO ülkesinin katılımıyla yapılacağını aktardı.

rusya , nato , tatbikat , abd , sınır