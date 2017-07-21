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  4. 21 Temmuz 2017 22:16

ABD o ülkeyi vurdu ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD uçakları Afganistan'da gerçekleştirdiği bir hava saldırısında yerel güçleri vurdu.

ABD o ülkeyi vurdu ! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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ABD uçaklarının, Afganistan'ın Helmand ilinde gerçekleştirdiği hava saldırısının, Afgan kuvvetlerine bağlı yerel güçlere isabet ettiği ve saldırıda birçok askerin öldüğü bildirildi.

NATO'nun Afganistan misyonu Kararlı Destek Operasyonundan yapılan  açıklamada, söz konusu hava saldırısının Helmand ili Gerişk ilçesi yakınlarında  medyana geldiği ifade edildi.

Kaza olarak nitelendirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine  başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "ABD'nin Afgan Ulusal Savunma Güçlerine verdiği destek  sırasında hava atışları bir binada toplanmış olan dost Afgan güçlerinin ölümüne  neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Olayın Afgan hükümetine bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada,  saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirine konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de  söz konusu kuvvetlerin, Afgan ordusuna bağlı yerel güçler olduğunu ve saldırıda  birçok askerin öldüğünü söyledi.

Yetkili olayla ilgili incelenmenin devam ettiğini bildirdi.

AA

asker , abd , afganistan
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