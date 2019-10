ABD Oktoberfest'te peş peşe patlama !

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde peş peşe üç patlama meydana geldi.

Patlama sebebiyle etkinliğe katılanlar büyük panik yaşadı. Patlamaların sebebinin elektrik arızası olduğu belirtildi.

I received a message saying that Oktoberfest in Huntington Beach is lit. Then, I received a video of how lit it is. #Oktoberfest2019 #HuntingtonBeach pic.twitter.com/czUyOczydK