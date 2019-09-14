ABD ordusunda tecavüz skandalı

ABD ordusunda skandallar bitmek bilmiyor. Amerikan ordusunda son 10 yılda 100 bine yakın asker taciz ve tecavüze uğrarken, 2018 yılında 20 bin 500 asker tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterdi.

Cinsel istismarla ilgili bilgi vermek isteyenler alıkoyunurken, altı erkek asker bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

ABD ordusundaki istismar sıkça gündeme geliyor ancak yetkililer bu konunun üzerine yeterince gitmiyor. Genelde kadınlara yönelik istismarlarla gündeme gelen ABD ordusunda erkek askerlere yönelik de istismarlar bulunuyor.

Pentagon verilerine göre her yıl ordudaki 10.000 asker cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi. İstismara uğrayanlar genelde genç ve düşük rütbeli askerler olduğu ortaya çıktı.

Cinsel istismara karşı sesini çıkarmaya çalışan askerlerin ordudan atıldığı ve sivil hayatlarında çok büyük zorluklar çektiği de iddia edildi.