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  4. 12 Ekim 2019 13:10

ABD ordusundan flaş hamle !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmasıyla sınır hattından uzaklaşan ABD ordusu unsurları Kamışlı'da yeniden devriyeye çıktı.

ABD ordusundan flaş hamle !
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Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’yla birlikte ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı.

Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi.

Türkiye’nin güney sınırındaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda, teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor. 

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