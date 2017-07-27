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  4. 27 Temmuz 2017 09:47

ABD PKK'ya İHA verecek

ABD ordusunun Suriye’de PKK/YPG’li teröristlere insansız hava araçları (İHA) ve hareket kabiliyeti gelişmiş Dronlar teslim edeceği iddia edildi.

ABD PKK'ya İHA verecek
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Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın kontrolündeki bölgelerde hâlihazırda 7 askeri üs kuran ABD, 16 aydan buyana bir yandan bu üslere askeri lojistik taşırken bir yandan da PKK’yı son model silahlarla donatıyor.

ABD’nin modern silahlar yanında önümüzdeki haftadan itibaren PKK/PYD’ye insansız hava araçları (İHA) ve hareket kabiliyeti gelişmiş Dronlar teslim edeceği belirtiliyor. İHA’ların kullanımı konusunda eğitim vermek üzere Kobani’deki ABD üssüne 9 askeri danışmanın yollandığı da öğrenildi. Çoğunluğunu YPG’lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) İHA verileceğini doğrulayan sahadaki ABD’li askeri bir yetkili, henüz sürecin görüşme aşamasında olduğunu, verilecek İHA’ların sayısının ise henüz netleşmediğini ifade etti. İHA’lardan önce gelişmiş kısa alan taraması yapan Dronların temin edilip eğitiminin verileceğini belirten ABD’li yetkili, bunun ardından Kobani Askeri Üssü merkezli en fazla 3 İHA’nın kullanılacağı bir alt yapının kurulacağını kaydetti.
 

Türkiye Gazetesi

ABD , iha , drone , ypg , pkk
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