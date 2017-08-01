ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
Tarihin en büyük güneş tutulması için geri sayım başladı
Tarihin en büyük güneş tutulması için geri sayım başladı
Game of Thrones'un senaryosu internete sızdı; dikkat spoiler içerir !
Game of Thrones'un senaryosu internete sızdı; dikkat spoiler içerir !
3 milyon gence iş kapısı açılacak
3 milyon gence iş kapısı açılacak
Kritik dava bugün ! Üst düzey güvenlik önlemleri alındı
Kritik dava bugün ! Üst düzey güvenlik önlemleri alındı
Ünlü mimar Selim Yuhay'a eski eş şoku
Ünlü mimar Selim Yuhay'a eski eş şoku
Akdeniz'de iki deprem birden ! Saniyeler içinde...
Akdeniz'de iki deprem birden ! Saniyeler içinde...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 01 Ağustos 2017 09:12

ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı

Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’lerle ilgili, ABD'den ''endişeliyiz'' açıklaması geldi.

ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
A+ A-

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler arasındaki uyumsuzluktan endişe duyduklarını açıkladı.

Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Davis, S-400 füze savunma sisteminin NATO'nun kullandığı diğer donanımlara uyumsuzluk gösterebileceğini söyledi.

Pentagon sözcüsü, "Genel olarak, müttefiklerin birbiriyle uyum içinde çalışabilen ekipman almasının iyi bir fikir olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Davis, "Birlikte çalıştığımız tüm müttefiklerimizin NATO ittifakını daha da ileriye götürecek şeyler satın almasını ve bunlara yatırım yapmasını isteriz" dedi.

S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor. Rus yapımı sistemlerin 400 kilometrelik menzili bulunuyor.

s400 füze savunma sistemi , türkiye , pentagon , abd , savunma bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM