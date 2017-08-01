ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler arasındaki uyumsuzluktan endişe duyduklarını açıkladı.

Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Davis, S-400 füze savunma sisteminin NATO'nun kullandığı diğer donanımlara uyumsuzluk gösterebileceğini söyledi.

Pentagon sözcüsü, "Genel olarak, müttefiklerin birbiriyle uyum içinde çalışabilen ekipman almasının iyi bir fikir olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Davis, "Birlikte çalıştığımız tüm müttefiklerimizin NATO ittifakını daha da ileriye götürecek şeyler satın almasını ve bunlara yatırım yapmasını isteriz" dedi.

S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor. Rus yapımı sistemlerin 400 kilometrelik menzili bulunuyor.