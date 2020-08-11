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  4. 11 Ağustos 2020 17:39

ABD Sağlık Bakanı'ndan Rusya'nın aşısı için ilk açıklama

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili ''Önemli olan ilk aşıyı bulması değil, Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır'' dedi.

ABD Sağlık Bakanı'ndan Rusya'nın aşısı için ilk açıklama
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Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, “Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” dedi. Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, Rusya’nın açıklamasına ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’den açıklama geldi. Azar, önemli olanın “ilk aşıyı” bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.

Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor” ifadelerini kullandı. Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021’e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.

Müjde Rusya'dan geldi! Putin açıkladı: İlk koronavirüs aşısı tescillendi!Müjde Rusya'dan geldi! Putin açıkladı: İlk koronavirüs aşısı tescillendi!

İHA

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