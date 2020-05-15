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  4. 15 Mayıs 2020 22:06

ABD savaş uçağı F-22 düştü

Eğitim için havalanan, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı düştü.

ABD savaş uçağı F-22 düştü
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ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi. 


Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor. 


ABD bu uçakları başka ülkelere satmıyor. 

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