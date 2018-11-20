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  4. 20 Kasım 2018 19:17

ABD savaş uçakları vurdu: En az 37 ölü

ABD tarafından Somali'de düzenlenen saldırıda Eş Şabab örgütüne mensup 37 kişi öldü.

ABD savaş uçakları vurdu: En az 37 ölü
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ABD tarafından Somali'de düzenlenen iki ayrı hava saldırısında, Eş Şebab terör örgütü hedef alındı. Bombardımanda en az 37 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
 
ABD ordusu, Afrika ülkesi Somali'de Eş Şebab mevzilerini bombardımana tuttu.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), iki ayrı hava saldırısında savaş uçaklarının en az 37 Eş Şebab militanını öldürdüğünü duyurdu. Resmi açıklamda, bombardımanda herhangi bir sivilin zarar görmediği belirtildi.

Yıllardır Somali'yi kan gölüne çeviren terör örgütü Eş Şebab, son olarak bir otel önünde bombalı saldırı düzenlemiş ve en az 17 insan hayatını kaybetmişti.

Son iki ayda otel, restoran ve belediye binalarını hedef alan saldırılarda ise en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Eş Şebab'ın geçen yılki saldırılarında 1000'den fazla insan can vermişti.

Örgüt, El Kaide'nin ülkedeki uzantısı konumunda.

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