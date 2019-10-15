ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye suçlama !

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ile ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi" diyen Esper "Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı" dedi.

Esper şunları kaydetti:

Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir.

Türkiye'nin tek taraflı eylemi sorumsuz ve düşüncesizce. IŞİD'in potansiyel dirilişi, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz dahil sonuçlarının tüm sorumluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir."