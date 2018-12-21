ABD Savunma Bakanı'nın istifası hakkında bomba iddia

CNN'e göre Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçiremeyen Mattis, Akar'ın YPG'lilerden "Kazdıkları çukurlara gömülecekler" diye söz etmesi karşısında ABD'nin Suriye'deki müttefikine ihanet etmesi fikrine dayanamadı. Öfkeden mosmor bir yüzle Trump'a istifa mektubunu verdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmeye çok uğraşan ama başarısızlığa uğrayan Savunma Bakanı Jim Mattis'in bunun üzerine verdiği istifanın nedenleri analiz ediliyor.

Trump'la aralarında uzlaştırılamaz görüş ayrılıklarını olduğunu ve Trump'ın kendisine benzer görüşlerde bir savunma bakanı bulması gerektiğini söyleyerek istifa eden Mattis, aynı zamanda Amerikan deniz piyadeleri nezdinde 'efsane', 'kuduz köpek' lakaplı bir emekli general.

Çarşamba günkü çekilmenin ardından perşembe günü gelen istifayı canlı yayın akışı yapacak kadar önemseyen CNN, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın 'ABD çekildikten sonra YPG'lileri öldürüp çukurlara gömeceklerine' dair sözlerinin Mattis için bardağı taşıran damla olduğunu ve istifa mektubunu tetiklediğini duyurdu.

CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkili, perşembe günü Suriye konusunu görüşmek için Beyaz Saray'a giden Mattis'in, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından Türkiye'nin YPG'yi hedef alacağına dair haberler yüzünden çok sinirli ve hatta öfkeden mosmor olduğunu söyledi.

İki yetkiliye göre Mattis'i tetikleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'ABD çekildikten sonra YPG'lileri öldürüp çukurlara gömme' tehdidi oldu. Bu tehdide hiddetlenen Pentagon şefi, ABD'nin Suriye'deki müttefikine ihanet etmesi fikrine dayanamayarak istifasını verdi.

Öncesinde CNN, Mattis'in son bir kez Trump'ın fikrini değiştirmeye çalışmak için perşembe Beyaz Saray'a gideceğini duyurmuştu. Pentagon ve Beyaz Saray'dan birer yetkiliye göre ABD Başkanı'nı vazgeçmeye ikna edemeyince istifasını verdi.

AKAR NE DEMİŞTİ?

Akar, TBMM Genel Kurulu'nda savunma bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, TSK'nin 'Doğu ve Güneydoğu'da bazı ilçelerde çukur eylemlerini başlatan teröristleri kazdıklara çukurlara gömerek bu tehdidi bertaraf ettiğinden' söz edip şunları söylemişti:

"ABD tarafından PKK/YPG'nin Münbiç'ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütünün Münbiç'te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Konu yakinen takip edilmekte olup, verilen taahhütlere uyulmadığı takdirde, sözler tutulmadığı takdirde, diğer bölgelerde olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir."

Ardından Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bir konuşma yapan Akar, "Şu anda Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.