ABD Senatosu'ndan Erdoğan'a ''hesap sorun'' mektubu

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Senato mektubunda, bazı korumaların Washington’daki Büyükelçilik konutu önündeki hareketlerinden derin endişe duyulduğu kaydedildi. Mektupta, “Barışçıl protestoya şiddetle karşılık, tıpkı hükümetinizin basına, azınlık gruplara ve siyasi muhaliflere tutumu yansıtan davranış gibi ve hiçbir şekilde kabul edilemez” denildi.

Mektupta, “16 Mayıs 2017’de güvenlik ekibinizin üyeleri polis hattını kırarak ve Büyükelçi Kılıç’ın konutunun dışındaki az sayıdaki bir grup protestocuya şiddetli bir şekilde saldırdı, en az 9 kişiyi yaraladı. Bu saldırı, ilk değildi. Geçen yıl sizin bazı destekçileriniz ve güvenlik ekibi üyeleriniz şiddet kullanarak Brookings Enstitüsü’nde protestocular ve medya mensuplarıyla çatıştı” ifadeleri yer aldı.

Mektupta, “Ekibinizin hareketleri anayasal güvence altında olan basın özgürlüğünün korunması ve tüm Amerikalılar’ın yararlandığı toplantı hakkının ihlalidir. Ekibinizin Amerikan topraklarındaki bu kaba hak ihlali, bu özgürlüklere hakarettir ve sizin hükümetinize kötü yansıyor. Uzun süredir Türkiye’nin NATO üyeliğini, bölgedeki kilit Amerika müttefikini destekliyoruz ve ortaklığımızı daha uygun koşullarda yürütmek istiyoruz” denildi.

Mektupta ayrıca, “Evimizde olan bu olayları görmezden gelemeyiz ve başkentimizde barışçıl gösteriye saldıran ekibinize hesap sormanız çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mektupta, Demokrat Partili kıdemli senatör Dianne Feinstein ve Cumhuriyetçi eski Başkan adayı John McCain’in imzaları yer aldı.