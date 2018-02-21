ABD silahın yanında, pornonun karşısında !

Florida'daki okul katliamından kurtulan öğrenciler, silah kontrolüne destek için eyalet meclisini ziyaret etti. Ama eyalet meclisi, otomatik silahların yasaklanmasına yönelik bir tasarının tartışılmasını bile reddederken pornoyu halk sağlığına tehdit addeden bir kararı kabul etti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 Şubat'ta AR-15 tipi otomatik tüfekle düzenlenen ve 17 kişinin canını alan katliamdan kurtulanlar dün eyalet meclisini ziyaret etti.ÖĞRENCİLER LOCADAN İZLEDİ

Silah kontrollerinin sıkılaştırılması için vekillerle görüşen öğrenciler, ardından oturumu takip etmek için izleyici locasına geçti. Ancak tanık oldukları oylama karşısında adeta şoke oldu.

Vekiller ilkin otomatik silahların iki yıllığına yasaklanmasına yönelik bir tasarının tartışma gündemine alınmasını bile reddetti. Gündeme alınan 'pornografinin halk sağlığına tehdit kabul edilmesine' yönelik tasarı ise sözlü oylamayla kabul edildi.

'BIRAK OYLAMAYI KONUŞMAK BİLE MÜMKÜN DEĞİL'

Silah yasağını Demokrat Partili vekiller desteklerken çoğunluktaki Cumhuriyetçi Partili vekiller konuşmak bile istemedi. Tasarıyı hazırlayan Demokrat vekil Carlos Guillermo-Smith, ''Lisede 17 kişinin silahla taranarak öldürülmesinden 5 gün sonra Florida Temsilciler Meclisi otomatik silahları değil de pornografiyi halk sağlığına tehdit ilan etti. Cumhuriyetçi Parti'nin öncelikleri işte bu. Porno tasarısıyla zaman ve enerjimizi boşa harcarken ağır silahlarla ilgili bırakın oylama yapmayı, tartışmak, konuşmak, uzman görüşü almak bile mümkün olmuyor. Bu gerçekten üzücü'' dedi.

MÜSTAKBEL BAŞSAVCI

Guillermo-Smith, Florida'da 49 can alan Pulse Gece Kulübü katliamı sonrası 2016'daki seçim kampanyasında da otomatik silah yasağı vaat etmişti, ama yine Cumhuriyetçilerin duvarına toslamıştı. Porno tasarısını sunan Cumhuriyetçi vekil Ross Spano ise eyalet başsavcılığına aday.

SOSYAL MEDYADA İSYAN

ABD'de her yıl ortalama 10 binden fazla insan ateşli silahla öldürülürken halk sağlılığını tehdit ettiğine dair bir kanıt bulunmayan pornografinin hedef seçilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

'KATLİAMLAR HEP PORNO ÇETESİNİN İŞİ'

Twitter'da bir kullanıcı ''Evet. Bir porno yıldızı çetesinin okula dalıp masum öğrenci ve öğretmenleri nasıl katlettiğini hepimiz hatırlıyoruz. Teşekkürler Florida Meclisi'' diye iğneledi.

'SİLAH PORNOSU'

Bir başkası ''Hey Florida? Anlaşılan bazıları gerçekten silahlara duhul etmiş. Silah pornosunu sağlık riski ilan edebilir miyiz'' diye alay etti.

Bir diğeri mastürbasyonun körlük ve kıllı avuç içine yol açtığı söylencesine atıf yaptı: ''Florida Meclisi'nin pornografiyi sağlık riski ilan etmesinin sebebi, körlük ve kıllı avuç içinin silahla isabet kaydetmeyi zorlaştırmasıdır.''

ÖĞRENCİLER ÖRGÜTLENİYOR

Öğrenciler de davalarından kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Cumartesi günü Ft Lauderdale'de düzenledikleri mitingde, ABD Başkanı Donald Trump dahil siyasetçileri Ulusal Tüfek Derneği'nden (NRA) para kabul ettikleri için halkın sağlığını riske atmakla suçlarken sıkı silah kontrolünü desteklemeyen siyasileri makamlarından göndermek için yemin ettiler.

CLOONEY ÇİFTİNDEN DESTEK

Başkent Washington DC'de silah kontrolü için çok büyük bir yürüyüş organize etmeye çalışan öğrencilere George-Amal Clooney çifti 500 bin dolarlık bağış vaadinde bulundu. Ama gençlerin önlerinde daha uzun ve zorlu bir yol var.