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  4. 26 Aralık 2018 16:45

ABD sınırda iki yeni üs kuruyor

Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD, Suriye ile Irak'ın sınırına yeni üs inşa ediyor.

ABD sınırda iki yeni üs kuruyor
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Suriye'den çekileceğini açıklayan Washington, Irak'ın Suriye sınırına yakın bölümünde yeni üs inşa ediyor.

ABD'nin Irak'ın batısında Suriye sınırı yakınlarında iki  yeni askeri üs inşa edeceği belirtildi. 

Enbar Vilayeti İl Meclis Üyesi Ferhan Duleymi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ABD'nin vilayetin Suriye sınırına yakın çöl arazide iki yeni askeri  üs inşa etme kararı aldığını söyledi.

Duleymi, üslerin birinin Kaim ilçesine bağlı Er-Rumana kasabasının  kuzeyinde, diğerinin de Rutba ilçesinin doğusunda kurulacağı bilgisini verdi.

Her iki üssün de Suriye sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafedeki  stratejik noktalarda inşa edileceğini kaydeden Duleymi, ABD askerlerinin Iraklı  güçlerine sınır güvenliğinin sağlanması konusunda destek vereceğini söyledi.

ABD'nin konuşlanmayı planladığı bölgeler, Irak-Ürdün-Suriye üçgeninde,  gümrük kapılarının ana güzergâhı üzerinde bulunuyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana örgütle  mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5  bin ABD askeri görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'den askerlerini çekme  kararını açıklamasının ardından Irak'ta yeni Amerikan üsleri kurulacağına dair  bilgiler gelmesi dikkat çekici.

Irak merkezi hükümeti ya da ABD yönetimi ise söz konusu askeri üslerin  inşasına ilişkin  henüz açıklama yapmadı.

AA

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