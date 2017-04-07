ABD, Suriye operasyonu için ne kadar harcadı ?

ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. ABD'nin dün geceki saldırısının maliyeti yaklaşık 94 milyon dolar...

Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

İLK IRAK'TA KULLANILDI

Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı.