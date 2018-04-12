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  4. 12 Nisan 2018 23:39

ABD Suriye'de kimyasal silah kanıtları buldu

ABD yönetimi, Suriye'de kimyasal silahla saldırı olduğunun kanıtını bulduklarını açıkladı.

ABD Suriye'de kimyasal silah kanıtları buldu
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ABD yönetiminin, Suriye'den temin ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığından emin olduğu ve saldırının arkasında Suriye rejiminin bulunduğu kanaatine vardığı bildirildi.

Amerikan MSNBC kanalında yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey iki yetkili, Suriye konusunda açıklamalar yaptı. 

Haberde ABD yönetiminin, Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının kurbanlarından elde ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden söz konusu kimyasal saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığı konusunda kesin bir yargıya ulaştıkları bildirildi. Aynı yetkililer, sinir gazı ile klorinin, daha önce kimyasal silah saldırıları yapan Suriye rejiminin kullandığı kimyasallarla uyuştuğunu kaydetti. 

Ayrıca yetkililer, ABD'nin elindeki veriler ile bölgeden ve diğer ülkelerden elde ettiği istihbarat bilgileri ışığında Duma'daki kimyasal saldırıdan Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğu kanaatine vardığını ifade etti. 

ABD Başkanı Donald Trump da daha önceki açıklamalarında kimyasal silah saldırısından Esed rejiminin sorumlu olduğu kanaatine sahip olduğunu dile getirmiş, Rusya da dahil sorumlu olan herkesin bir bedel ödeyeceğini belirtmişti.  

Dün de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Doğu Guta'daki saldırıların ardında Esed rejimi ile ona destek veren Rusya'nın olduğunu düşündüklerini dile getirmişti.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü bildirilmişti. 

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