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  4. 16 Nisan 2018 08:49

ABD Suriye'den çekilmeyecek mi ? Beyaz Saray açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ''ABD'yi Suriye'de kalmaları için ikna ettik'' iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi.

ABD Suriye'den çekilmeyecek mi ? Beyaz Saray açıkladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Başkan Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.

Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni IŞİD ile mücadeledir. IŞİD'i tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.

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DHA

abd , fransa , beyaz saray , emmanuel macron
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