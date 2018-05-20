''ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor''

ABD yönetimin Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımları kesme kararı aldığı iddia edildi. Amerikan CBS televizyonun ABD yetkililerine dayandırdığı haberde, Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımların kesilmesi kararının son birkaç hafta içerisinde Amerikan kurumları arasında yapılan bir inceleme sürecinin sonunda alındığı belirtildi. Haberde, “ABD’nin daha önce yerel toplumu istikrara kavuşturma ve güçlendirme çabalarına harcadığı milyonlarca dolar kesilmiş olacak. Buna aşırıcılıkla mücadele, eğitimin güçlendirilmesi, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi ile toplumsal asayiş projeleri de dahil” ifadeleri yer aldı. ABD’nin Suriye’de bağını tamamen koparacağı ilk bölgenin muhaliflerin ağırlıklı bulunduğu kuzeybatı bölgesi olacağı değerlendirmesine yer verilen haberde, bu sürecin ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ilk adımı olacağı iddia edildi.

Tasarruf planı

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yapılan tüm yardımların gözden geçirilmesi ve bu konuda tasarruf yapılması talimatıyla bu sürecin başladığı ileri sürülürken, yetkililerin ABD’nin Suriye’deki odağını daraltacak şekilde bir tasarruf planı üzerine çalıştığı ve çalışmanın sonucundan da “Suriye’nin kuzeybatısına harcanan paranın uzun dönemde bir etkisinin olmayacağı” kanısına varıldığı belirtildi. CBS’in haberinde, Avrupalı müttefiklerin de Trump yönetimin bu kararına ilişkin bilgilendirildiğini ancak söz konusu ülkelerin Washington’un bu adımının bir domino etkisi yaparak diğer ülkelerin de o bölgeden çekilmesine neden olacağından endişe duyduğu iddia edildi.

Trump, daha önce de Dışişleri Bakanlığının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altındaki YGP/PKK terör örgütünün kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’ye yapmayı planladığı 200 milyar dolarlık yardımı durdurmuş ve bu yardımın tekrar incelenmesi talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ve ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon ise, SDG’ye askeri yardım yapmaya devam ediyor.

AB, ABD’ye meydan okuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma kararına karşı Avrupa Birliği (AB) anlaşmanın devam etmesi için var gücüyle çalışıyor. AB, Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete’yi İran’ın başkenti Tahran’a gönderdi. Canete, ziyaretinde İran petrolü ve gazı almaya devam etmek ve Avrupa şirketlerini Amerikan yaptırımlarından korumaya yönelik planları sundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Avrupa Birliği’nin nükleer anlaşmayı sürdüreceğine söz verdiğini belirtti. Canete ile ortak basın toplantısı düzenleyen Salihi, “Canete, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden sonra AB’nin ne gibi önlemler alacağını ve özellikle yeniden uygulanacak Engelleme Mevzuatı’nın kapsamını tamamen açıkladı” dedi. AB’nin anlaşmayı korumak için geniş çaplı bir çaba sarf ettiğini ve sözler verdiğini belirten Salihi, verilen sözlerin uygulamaya geçirilmesini umduğunu ifade etti. Canete, İran anlaşmaya bağlı kaldığı sürece AB’nin de anlaşmayı sürdüreceğini kaydetti.