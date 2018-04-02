CANLI MAÇ KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE / MAÇTA 3 GOL VAR !
Akkuyu Nükleer santralinde flaş gelişme !
Akkuyu Nükleer santralinde flaş gelişme !
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 hedef imha edildi
6 Türk kadınına idam cezası verildi !
6 Türk kadınına idam cezası verildi !
Yunanistan'ın sinsi Kardak planı !
Yunanistan'ın sinsi Kardak planı !
16 bin Afrikalı göçmenin nereye gideceği belli oldu !
16 bin Afrikalı göçmenin nereye gideceği belli oldu !
Hijyen sorununa çözüm ! Artık Türkiye'de...
Hijyen sorununa çözüm ! Artık Türkiye'de...
Karadeniz'de alarm ! Başıboş konteynerlar...
Karadeniz'de alarm ! Başıboş konteynerlar...
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın ! Yaralılar var
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın ! Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 02 Nisan 2018 21:23

ABD sürpriz teklifi kabul etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin'in yakın bir zamanda görüşeceğini açıkladı.

ABD sürpriz teklifi kabul etti
A+ A-

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti.

Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump-Putin görüşmesine ilişkin "Başkan Trump'ın da 20 Mart'taki Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinden hemen sonra belirttiği gibi, ikili çok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray da dahil muhtemel yerlerden birinde görüşmeyi ele almışlardı. Şu noktada bu açıklamaya ekleyeceğimiz yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

KABUL ETMİŞ OLDU

Beyaz Saray, bu açıklamasıyla Trump ile Putin arasında yakında yapılması muhtemel bir görüşmenin Beyaz Saray'da da olabileceğini kabul etmiş oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.

SKRİPAL KRİZİ

ABD yönetimi geçen hafta ABD'de görev yapan toplam 60 Rus diplomatı İngiltere'de eski bir Rus ajanının Rusya tarafından zehirlendiği iddiasının ardından sınır dışı etme kararı almıştı.

Trump, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde ise ülkesindeki seçimleri kazanan Putin'i tebrik etmiş, Amerikan medyasında Trump'ın en yakın ulusal güvenlik danışmanlarının uyarısına rağmen Putin'i tebrik ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

AA

beyaz saray , sürpriz , kabul , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM