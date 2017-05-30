ABD terör örgütü YPG'ye silah göndermeye başladı

Reuters'ın haberine göre ABD PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye silah teslimatına başladı.



NBC News ve Reuters’a konuşan ABD yetkilileri, Suriye’deki Kürt gruplara silah gönderiminin başladığını açıkladı.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG-PYD’ye silah gönderildiğini açıklayan yetkililer, son 24 saatte sevkiyatın gerçekleştiğini vurguladı.

Anadolu ajansı da ABD Savunma Bakanlığının, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye küçük silah ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladığını duyurdu.

ABD İLE GERİLİM

Geçtiğimiz haftalarda Ankara – Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olan gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaretinde bu konu gündeme gelmişti.

HANGİ SİLAHLAR LİSTEDE?

NBC News’e konuşan ve ismini açıklamayan iki yetkili, hangi silahların gönderildiğini ya da silahların hangi yolla ulaştığına dair bir açıklama yapmadı. Fakat geçtiğimiz haftalarda ABD’li yetkililer tüfek, buldozer, zırh ve radyo gibi teçhizatlar göndereceklerini açıklarken, Suriye’deki YPG temsilcileri ABD'nin kendilerine havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceğini açıklamıştı.