ABD teröristlere zırhlı araç ve silah gönderdi

50 TIR'a yüklenen askeri yardımlar Irak sınırından Suriye'ye geçirildi ve Rakka çevresindeki teröristlere ulaştırıldı. Böylece, son bir ayda en az 348 TIR yardım YPG'ye gönderilmiş oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD askeri yardımı sürüyor. Rakka kuşatmasında YPG ile birlikte hareket eden Pentagon, 50 TIR yardımı daha teröristlere verdi.

Anadolu Ajansı, TIR'ların Irak sınırından Haseke'ye Sabah saatlerinde giriş yaptığını ve Rakka çevresine doğru hareket ettiğini bildiriyor. Sevkiyatta zırhlı araçlar ve askeri mühimmat var.

Son 10 günde Rakka'ya doğru yardım taşıyan TIR'ların sayısı ise 130.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD'in kalesi Rakka'nın geri alınmasında bir diğer terör oluşumu YPG ile işbirliğine geçen ay imza atmıştı. Trump'ın imzaladığı kararnameyle, Pentagon YPG'ye ağır silahlar vermeye başladı.

Son bir ayda yedi kez sevkiyat yapıldı, en az 348 TIR zırhlı araç ve silah taşıdı.

YPG'ye verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet Kalaşnikof, 6 bin adet makineli tüfek, 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alıyor. Ayrıca, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve 1000 adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da listede. Değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de terör örgütüne ulaştırılacak.

Washington kabul etmedi

Türkiye, başından beri Washington'dan Rakka operasyonunun birlikte yapılmasını istiyordu. Ankara, YPG'ye verilen silahların Türkiye'ye karşı da kullanılacağını defalarca ABD'ye iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde de konu gündeme geldi ancak Donald Trump YPG kararından vazgeçmedi.

Erdoğan: En ufak tacizde vururuz

Cumhurbaşkanı, son olarak bir Portekiz televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şu anda ben Amerika’nın PYD’ye ve YPG’ye yaklaşım tarzını hiç şık bulmuyorum. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Kaldı ki, Amerika’nın askerleri, subayları bu terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar. Amerika bunlara çok ciddi miktarda ne yazık ki silah vermiştir. Bunların içinde ağır silahlar vardır, hafif silahlar vardır, miktarı çok çok fazla" dedi.

Erdoğan, Türkiye'ye karşı en ufak bir tacizde kimseye danışmadan teröristlerin vurulacağını belirtti: "Anlıyorum ki, bunlarla el ele, kol kola olduklarına göre demek ki 'terör örgütü olarak' kabul etmiyorlar ve şu anda terörist örgütle işbirliği halinde Rakka’ya giriyor. Biz kendisine diyoruz ki, gelin bunu beraber yapalım. Bir terör örgütüyle bunu niye yapıyorsunuz? Amerika gibi güçlü bir devlete bir terör örgütüyle beraber hareket etmek yakışır mı? Bunu kendilerine söyledik ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama baktık ki ısrarlılar, bize düşen de hayırlı olsun dedik, o kadar. Ama şunu da söyledik: Eğer ülkemize en ufak bir taciz olacak olursa biz kimseyle bunu danışmayız, konuşmayız, gereğini de yaparız."