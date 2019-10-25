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  4. 25 Ekim 2019 18:12

ABD TikTok'u tehdit ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin üyeleri, sosyal medyada büyük bir kullanıcıya ulaşan TikTok'un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğü ifade etti.

ABD TikTok'u tehdit ilan etti
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ABD Kongresi'nin üyeleri dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu TikTok'un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğünü, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Video paylaşım platformunun ABD istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını isteyen ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, bu tür uygulamalar sayesinde Çin'in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istedi.

“YALAN HABER VE DEZENFORMASYON”

BBC Türkçe’nin haberine göre, Demokrat Senatör Chuck Schumer ve Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, ABD vatandaşlarını etki altına almak isteyen ülkelerin bu tür uygulamalar yoluyla kullanıcılara ulaşabileceğini belirtti. Schumer ve Cottan, bu tür uygulamaların seçim kampanyaları dahil birçok alanda yalan haber ve dezenformasyon yayabileceklerini ifade etti.

TikTok Pekin merkezli Bytedance şirketi tarafından geliştirilmiş olan bir uygulama. TikTok'tan yapılan açıklamalarda, platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmediği vurgulanıyor.

Sadece 2019'un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, buna rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerilemiş durumda.

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