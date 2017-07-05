ABD, Türkiye ve İran'ı saf dışı bırakmak istiyor !

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD tarafından hazırlanan güvenli bölge planında, İran, Türkiye ve Rusya'nın ilan ettiği 'çatışmasızlık bölgelerinin' dışında başka 'güvenli bölgeler' oluşturmak istediği ifade edildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, Rusya'nın Suriye'nin güneyini çatışmasızlık bölgeleri kapsamından çıkarma önerisinin ardından ABD güvenli bölge planını duyurdu.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus heyeti dün ikili görüşmeler sırasında, Türkiye ve İran heyetlerine, Dera ve Kuneytra’nın "çatışmasızlık bölgeleri"nden çıkartılmasını önermişti.

RUSYA ABD İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya'nın ABD askeri varlığı nedeniyle, bölgenin durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenilmişti.

Muhalefet kaynakları, ABD'yi temsilen toplantılarda yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'un muhalefet heyetiyle konakladıkları Grand Park Esil Oteli'nde dün akşam saatlerinde bir toplantı yapıldığını bildirdi.

ABD, RUSYA VE ÜRDÜN'LE ANLAŞTI

ABD'li bir diplomatın da doğruladığı bilgilere göre, Jones, muhalefet heyetine ABD askerlerinin konuşlandığı Ürdün sınırındaki güney cephesinde (Dera ve Kuneytra illeri) Astana sürecinin dışında, bir güvenli bölge kurmak üzere Rusya ve Ürdün ile anlaştıklarını söyledi.

ABD'NİN ASTANA SÜRECİNİ BALTALAMA GİRİŞİMİ

Muhalefet heyetinin bu anlaşmayı, "ABD'nin Astana sürecinin başarısını engelleme ve rakip bir 'Amman süreci' başlatma hedefi" şeklinde yorumladığı öğrenildi.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN HAMLESİ ATEŞKESİ SAĞLAMIŞTI

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki 4. Astana toplantısında, İdlib ili ve çevresi, Humus ilinin kuzeyindeki belirli bölgeler, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve güneydeki Dera ile Kuneytra illerinde "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulmasını kararlaştırmıştı.