''ABD, Türkiye'ye ihanet etti''

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka'ya yönelik operasyon kapsamında PKK'nın Suriye yapılan YPG'ye ağır silah desteği verilmesine dair imza attığı kararı 'Türkiye açısından ihanet' diye nitelendirdi.

Trump yönetiminin aldığı kararı POLITICO sitesine yorumlayan Jeffrey, Türkiye'nin misilleme olarak bölgedeki ABD politikalarına desteğini azaltabileceğini söyledi.,

'TÜRKİYE HAVA OPERASYONLARINI KESERSE…'

'Türkiye'nin ABD'nin DEAŞ'a karşı hava operasyonlarında kullandığı İncirlik Havva Üssü'ne erişimi kapatabileceği' uyarısını yapan Jeffrey, "Bu, onlar için ihanet. Eğer Türkiye misilleme olarak hava operasyonlarını keserse, bu durum bizim hayatlarımızı çok zorlaştırır" dedi. 2008-2010 yılları arası Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten James Jeffrey, Türkiye'de Büyükelçi olmadan önce 1980'li yıllarda Adana ve Ankara'da askeri-siyasi müsteşar olarak görev yaptı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Washington'un aldığı YPG'yi silahlandırma kararının ardından endişesini dile getiren Türkiye için, "Tüm endişeleri gidereceğiz" demişti. Mattis, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye'nin güney sınırının güvenliği için Ankara ile yakın bir işbirliğinde olacağız. Avrupa'nın güney sınırıdır, yakın irtibatta olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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