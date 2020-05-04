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  4. 04 Mayıs 2020 20:48

ABD virüs yüzünden ilkleri yaşıyor

Virüsün en çok görüldüğü ülke olan ABD, 230 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. ABD Yüksek Mahkemesi telekonferans yöntemiyle yargılama gerçekleştirdi.

ABD virüs yüzünden ilkleri yaşıyor
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Kovid-19'un en etkili olduğu ABD'de virüs önlemleri çerçevesinde ülkedeki bazı kurumların işleyişi de değişti. 


230 yıllık tarihi geçmişe sahip ABD Yüksek Mahkemesi, bugün tarihinde ilk kez telekonferans yöntemiyle sözlü yargılama gerçekleştirdi. 


"Booking.com" hakkındaki davanın görüşüldüğü oturumda, kayıtlar eş zamanlı kamuoyuyla paylaşıldı. 


Daha önce salgın nedeniyle mart ve nisandaki bazı oturumları iptal eden mahkeme, 13 Nisan'da aldığı kararla mayıstaki sözlü yargılamaları uzaktan yapacağını duyurmuştu. 


9 yargıcından 6'sının 65 yaş üstü olduğu mahkeme, ay sonuna kadar 9 uzaktan oturum daha yapacak.

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abd , virüs , abd telekonferans
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