ABD yaşanan kavga hakkında açıklama yaptı

Washington'daki Türk Büyükelçiliği rezidansı önündeki kavgayla ilgili ABD Dışişleri ve Washington polisinden açıklama geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü, en güçlü şekilde hükümete endişelerini ilettiklerini açıkladı. Polis de "ifade, basın ve gösteri özgürlüğüne karşıt eylemler sergilendiğini" belirtti. Washington DC Belediye Başkanı müdahaleyi şiddetle kınadığını ifade etti.



CNN Türk'teki habere göre, Washington'da Türk Büyükelçiliği rezidansı önündeki arbedeyle ilgili ABD'den art arda açıklamalar geldi. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, eylemciler ve Türk güvenlik personelinin karıştığı olayla ilgili endişelerini en güçlü şekilde Türk hükümetine ilettiklerini ifade etti.

Olayla ilgili olarak Washington polisinden de açıklama yapıldı.

Polis, her gün korumakla mükellef olduğu "ifade, basın ve gösteri özgürlüğüne karşıt eylemler sergilendiğini" belirtti, 2 kişinin gözaltına alındığını, olaya karışan her kişiyle ilgili inceleme yapma niyetinde olduklarını söyledi ancak detay verilmedi.

Polis sözcüsü, Dışişleri ve gizli servis birimleriyle işbirliği içinde arbedede yer alan kişileri tespit etme ve sorumluları bulmak için gayret edeceklerini ifade etti.

Washington Belediye Başkanı Murial Bowser da yaşananlara tepki gösterdi. Bowser, olayı "barışçıl bir gösteriye şiddetli saldırı" olarak niteledi ve bunun hem şehirlerine hem de Amerikalıların haklarına hakaret olduğunu savundu.

Cumhuriyetçilerin ağır toplarından Senatör John McCain ise konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Burası Amerika Birleşik Devletleri. Biz burada bunu yapmayız. Bu zorbaca davranışların mazereti olmaz" ifadelerini kullandı.