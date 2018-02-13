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  4. 13 Şubat 2018 23:10

ABD yayınladı ! Bu rapor dengeleri değiştirecek...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coates, Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili kritik bir rapor açıkladı.

ABD yayınladı ! Bu rapor dengeleri değiştirecek...
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coates, Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını, ancak önümüzdeki bir yıl içinde çatışmayı sürdürebilecek yetenekte olduğunu söyledi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sitesinde yayınlanan Coates'un raporunda, "Suriye muhalefetinin 7 yıldır süren isyanı muhtemelen artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek veya giderek artan askeri geri kalmışlığı yok edecek güçte değil" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Raporda, "İsyancılar muhtemelen çatışmayı en azından önümüzdeki bir yıl daha sürdürecek gücü koruyacak" dendi.

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