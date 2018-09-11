ABD'de 30 savaş gemisi kasırgadan kaçtı

Ortalama 220 kilometre hıza çıkan kasırga tehlike anlamında 5. kategoriye yaklaştı. Florence kasırgası pazartesi günü sabahı 2. seviyedeydi.

Florence kasırgasının ABD tarihinin en tehlikeli ve en büyük kasırgası olacağı düşünülüyor.

Uzmanların tahminleri tutarsa Florence, 1989'da Kuzey Carolina'yı vuran Hugo Kasırgası'ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak. Hugo kasırgası arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı.

Kasırganın Perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor.

1 MİLYON İNSANA TAHLİYE

Kuzey ve Güney Carolina'da yaşayan 1 milyonu aşkın insan için tahliye kararı verildi.

Virginia Valisi Ralph Northam da Hampton Roads bölgesi için tahliye emri yayınladı. Bölgede dünyanın en büyük donanma üssü bulunuyor.

30 SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Amerikan Donanması 30 savaş gemisini bölgeden çıkartıyor.

ABD Başkanı Donald Trump “Kuzey, Güney Carolina ve bütün doğu kıyılarının inanılmaz vatandaşları, fırtına çok kötü görünüyor” dedi.

Trump, Florence’ın son yıllarda doğı kıyılarını vuran en kötü fırtınalardan biri olacağını kaydetti ve halka hazırlıklı ve güvende olma çağrısı yaptı.

HALK MARKET RAFLARINI BOŞALTTI

Güney Carolina'da halk kasırgaya hazırlanmak amacıyla market raflarını boşalttı. Kasırganın etkili olacağı sahil hattında yaşayan milyonlarca insan çuvallara kum doldurarak ağırlık hazırlıyor. Cam ve kapılara ise tahtalar çivileniyor.