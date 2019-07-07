ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD’nin California eyaletinde perşembe günü yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede dün 7.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü eyaletin güneyindeki Mojave Çölü yakınındaki Ridgecrest kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı. Yerel saatle 20.19’da hissedilen sarsıntının yeryüzünün 10.7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yerleşimin seyrek olduğu bir bölgede meydana gelen deprem, gaz sızıntılarına ve ufak çaplı yangınlara neden oldu. Nevada eyaleti ve Meksika’da da hissedilen sarsıntıda herhangi bir can kaybı olmadı. Ridgecrest Valisi, “Elektriksiz kaldık, yaralılarımız var ama elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR

Deprembilim uzmanları sarsıntıların devam edebileceğini belirterek “Her deprem ardından gelecek bir başka sarsıntıyı tetikler” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, önümüzdeki hafta aynı büyüklükte ya da daha şiddetli bir depremin yaşanma ihtimalinin yüzde 10 olduğunu ifade etti.