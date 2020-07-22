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  4. 22 Temmuz 2020 09:50

ABD'de 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD'nin Alaska Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin en yakın yerleşim yerine uzaklığı 98 kilometre olduğu bildirildi.

ABD'de 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
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Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.8 büyüklüğündeki depremin en yakın yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiriyor. TSİ 09.22'de 17 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Alaska Yarımadası açıklarından geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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abd , deprem , alaska yarımadası
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