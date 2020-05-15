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  4. 15 Mayıs 2020 18:15

ABD'de açık iş sayısı rekor düşüş!

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, koronavirüs nedeniyle martta 6,2 milyona düşerek Mayıs 2017'den beri en düşük seviyesini gördü.

ABD'de açık iş sayısı rekor düşüş!
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ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.


Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı martta bir önceki aya göre 813 bin azalarak 6,2 milyona düştü.


Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta 5,8 milyona inmesi yönündeydi. 


Kovid-19 salgınının etkisiyle bu dönemde azalan açık iş sayısı, şubatta ise 7 milyon seviyesinde gerçekleşmişti. 


Açık iş sayısı, martta en fazla konaklama ve gıda hizmeti ile dayanıklı mal imalatı sektörlerinde azaldı.

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