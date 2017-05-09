ABD'de Anadolu'ya ait eserler bulundu

ABD'nin New York kentinde Anadolu'ya ait tarihi eserlerin bir sanat fuarında satışa konulduğu ortaya çıktı. Bu eserlerin en az ikisinin Stargazer (Yıldız Avcısı) olarak adlandırılan figürler olduğu aktarıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun galeriyle temasa geçmesinin ardından tarihi eserler, vitrinden kaldırıldı.

Anadolu’dan yasa dışı yollarla kaçırılan "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) adlı Kalkolitik Çağ'a (Bakır Çağı) ait bir kadın heykelinin, Christie’s'in Müzayede Evi'nin New York'taki merkezinde açık artırmada 14,5 milyon dolara satılmasının ardından New York'taki TEFAF Sanat Fuarı'nda aralarında 2 Yıldız Avcısı heykelinin de olduğu Anadolu'ya ait antik eserlerin bir sanat galerisinin standında satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Cenevre ve New York'ta satış ofisleri bulunan Phoenix Antik Sanat Galerisi'nde satışa sunulan eserlerden biri, Christie's Müzayede Evi'nde rekor fiyata satılan "Yıldız Avcısı"ndan daha büyük ebatlarda, MÖ 3000 ve 2500 döneminde Bakır Çağı'na ait "Mermer Yıldız Avcısı". Yaklaşık 5 bin yıllık heykel, 24,1 santimetre boyunda ve 8,1 santimetre genişliğinde. Heykelin 1966'dan bu yana İsviçre'nin güneyindeki Ticino'da M. Croci koleksiyonundayken, 2017'de ABD'de özel bir koleksiyona geçtiği öğrenildi. Anadolu topraklarından çıkarılan ve galeride satışa sunulan bir başka eser de "Anıtsal İki Başlı İdol" adlı mermer heykel. MÖ 3000 dönemi Erken Bronz Çağı'na ait heykel, 33 santimetre uzunluğunda ve 22,5 santimetre genişliğinde. Bu eser de 1966'da M. Croci özel koleksiyonuna girmiş.

4,4 SANTİMETRELİK YILDIZ AVCISI'NA 1 MİLYON DOLAR

Galerinin, özel camekan içinde sergilediği Anadolu'ya ait "Elektrum Yıldız Avcısı" (Electrum Stargazer) adlı altın ve gümüş karışımı 4,4 santimetrelik erkek heykelini 1 milyon dolara sattığı öğrenildi. MÖ 3000 dönemine ait eseri fuarın ilk gününde satan galeri yetkilisi, eserin kime satıldığına ilişkin sorularını cevapsız bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın "200 yıldır devam eden büyük bir soygunun parçası" olarak nitelediği Guennol Yıldız Avcısı'nın benzerleri başta olmak üzere Anadolu topraklarından çıkarılma birçok tarihi eseri fuarda sergileyen ve hatta birini satan galeri, Türkiye'nin başlattığı girişimin ardından eserleri standından kaldırıp yerine dünyanın farklı bölgelerinden çıkarılmış başka antik eserler koydu.

BAŞKONSOLOSLUK GALERİYLE TEMASA GEÇTİ

Anadolu menşeili eserlerin Phoenix Antik Sanat Galerisi'nde sergilendiğinin ortaya çıkarılmasının ardından Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkilileri, avukatlar eşliğinde galeriyle temasa geçti. Konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığına da bildiren Başkonsolosluk yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada sürecin henüz yeni başladığını olayın takipçisi olduklarını belirtti. Galeri yetkilileri, eserlerin kendilerine yasal yollarla ulaştığını belirtirken Yıldız Avcıları ve "Anıtsal Çift Başlı İdol"ün, New York Başkonsolosluğunun girişimlerinin ardından vitrinden kaldırıldığı görüldü.

Bu arada, galerinin standında Anadolu'dan çıkarılan başka antik eserlerin de satışa sunulduğu dikkati çekti. Bu eserler, MÖ 3000 dönemine ait 9 santimetre boyundaki mermer "Kusura Tipi Şematik İdol", MÖ 2700-2300 dönemine ait. 19-20 santimetre boyundaki mermer "Beyce Sultan tipi Soyut İdol" ve yine MÖ 3000 ortalarına ait 14 santimetre boyundaki mermerden "Violin Başlı İdol" olarak sıralandı.



Geçen hafta Türkiye'nin Guennol Yıldız Avcısı'nın satışını durdurmak için başvuruna bulunmasına rağmen Christie's Müzayede Evi, daha önce 1 milyon 800 dolara el değiştiren heykeli 14 milyon 471 bin dolara satmıştı. Satış, eserin 60 günden önce teslim edilmemesi şartıyla gerçekleştirilmişti. Mahkeme de satışa onay vermişti fakat Türkiye'nin başlattığı hukuk süreci ise devam ediyor.