ABD'de binlerce öğrenci koronavirüs mağduru oldu

Bunun son örneği de Amerika’daki Disneyland eğlence merkezi. Gençlere yönelik eğlence organizasyonları yapan Disneyland korona virüs nedeniyle daha önce planladığı Resort Grad Nite 2020 organizasyonunu iptal etmek zorunda kaldı.

Amerika’da daha önce Trump yönetimi, koronavirüs önlemleri doğrultusunda toplantılarda sınırlamaya gitmişti. Bu nedenle yapılacak olan organizasyonların birçoğu iptal edilmişti, bunun son örneği de Disneyland ‘ın aldığı Resort Grad Nite 2020 organizasyonu oldu. Bu karar binlerce lise öğrencisinin hayallerini yıksada, bu düzenlemenin daha önce alınan önlem kararları çerçevesinde olduğu açıklaması yapıldı.

Disnayland yönetiminin açıklaması şu şekilde, “Grad Nite organizasyonu yüksek miktarda planlama, koordinasyon ve seyahat gerektirdiğinden, bu etkinliğin iptal edilmesi şu anda alınacak en doğru karar olarak düşünülmüştür.. “Bu yıl etkinliğe katılmayı planlayan birçok öğrenci için, bu haberin çok fazla hayal kırıklığı yaşatacağını biliyoruz , ve çok üzgünüz denildi.