ABD'de bir dönem daha sona eriyor

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık sigorta sistemini kaldırarak yerine Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasasını (AHCA) koymayı öngören tasarıyı kabul etti.



Temsilciler Meclisi, 'Obamacare' sağlık sigorta sistemini yürürlükten kaldırmayı öngören ve yerine ABD Başkanı Donald Trumpın getirdiği AHCAyı koymayı teklif eden tasarıyı 213e karşı 217 oyla kabul etti. AHCA'nın yürürlüğe girmesi için ABD Senatosunun da onayı gerekiyor.

Donald Trump, Mart ayında Obamacare yerine AHCAyı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacaklarının anlaşılması üzerine iptal etmişti.

AHCAnın, Amerikan halkı için daha iyi bir sağlık sigortası sistemi olduğunu savunan Trump, Oval Ofiste yaptığı açıklamada, Demokratlar tek fire vermeden Obamacaree sahip çıktılar. Bir tarih vermek istemiyorum ama bir süre daha Obamacare devam edecek. Ancak şunu de belirtmek gerek ki Obamacare yakın zaman içerisinde patlayacak ve Demokratlar da bunu görecek demişti.

Obamacarein yürürlükten kaldırılması, ABD Başkanı Donald Trumpın yönetime geldiği günden bu yana kazandığı en önemli zafer olarak değerlendirildi.