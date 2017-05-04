Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! Kamu kuruluşları...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! Kamu kuruluşları...
Katliam yaptılar ! Okula füze saldırısı: 81 ölü
Katliam yaptılar ! Okula füze saldırısı: 81 ölü
Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı !
Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı !
İlk yurt dışı ziyareti belli oldu ! Oraya gidecek
İlk yurt dışı ziyareti belli oldu ! Oraya gidecek
Araç sahiplerine müjde ! Bu geceyi bekleyin...
Araç sahiplerine müjde ! Bu geceyi bekleyin...
İbrahim Erkal'da küçük ama olumlu bir gelişme
İbrahim Erkal'da küçük ama olumlu bir gelişme
Silahlı saldırı olayında sürpriz gelişme
Silahlı saldırı olayında sürpriz gelişme
Abdullah Gül sessizliğini bozuyor !
Abdullah Gül sessizliğini bozuyor !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 04 Mayıs 2017 23:10

ABD'de bir dönem daha sona eriyor

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık sigorta sistemini kaldırarak yeni bir sistemi koymayı öngören tasarıyı kabul etti.

ABD'de bir dönem daha sona eriyor
A+ A-

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık sigorta sistemini kaldırarak yerine Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasasını (AHCA) koymayı öngören tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi, 'Obamacare' sağlık sigorta sistemini yürürlükten kaldırmayı öngören ve yerine ABD Başkanı Donald Trumpın getirdiği AHCAyı koymayı teklif eden tasarıyı 213e karşı 217 oyla kabul etti. AHCA'nın yürürlüğe girmesi için ABD Senatosunun da onayı gerekiyor.

Donald Trump, Mart ayında Obamacare yerine AHCAyı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacaklarının anlaşılması üzerine iptal etmişti.

AHCAnın, Amerikan halkı için daha iyi bir sağlık sigortası sistemi olduğunu savunan Trump, Oval Ofiste yaptığı açıklamada, Demokratlar tek fire vermeden Obamacaree sahip çıktılar. Bir tarih vermek istemiyorum ama bir süre daha Obamacare devam edecek. Ancak şunu de belirtmek gerek ki Obamacare yakın zaman içerisinde patlayacak ve Demokratlar da bunu görecek demişti.

Obamacarein yürürlükten kaldırılması, ABD Başkanı Donald Trumpın yönetime geldiği günden bu yana kazandığı en önemli zafer olarak değerlendirildi.

DHA

tasarı , sağlık sigortası , abd