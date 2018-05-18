ABD'de bir okulda silahlı saldırı

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houstonyakınlarındaki Santa Fe'de yer alan lisede ateş açıldığını doğruladı.

İlk gelen bilgilere göre, saldırgan halen okul binasının içerisinde. Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.