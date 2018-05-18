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  4. 18 Mayıs 2018 17:07

ABD'de bir okulda silahlı saldırı

Teksas'taki bir lisede ateş açıldığı ve saldırganın halen okul binasında olduğu bildiriliyor.

ABD'de bir okulda silahlı saldırı
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ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houstonyakınlarındaki Santa Fe'de yer alan lisede ateş açıldığını doğruladı.

İlk gelen bilgilere göre, saldırgan halen okul binasının içerisinde. Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

Houston'ın 48 kilometre güneydoğusunda yer alan Santa Fe'de, yaklaşık 13 bin insan yaşıyor.

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