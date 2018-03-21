SON DAKİKA
KUZEY IRAK'TA 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
ESKİ MHP'Lİ MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ
Taksi-Uber kavgası Uber'e yaradı ! Son 10 günde...
Taksi-Uber kavgası Uber'e yaradı ! Son 10 günde...
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
Ünlü anket şirketinin sahibi gözaltına alındı
Ünlü anket şirketinin sahibi gözaltına alındı
327 şubesi bulunan tekstil devinden flaş karar
327 şubesi bulunan tekstil devinden flaş karar
Minibüse silahlı saldırı: 2'si çocuk 6 ölü
Minibüse silahlı saldırı: 2'si çocuk 6 ölü
Rusya açıkladı ! Teröristler 3 kez kullandı...
Rusya açıkladı ! Teröristler 3 kez kullandı...
HSK kararıyla yüzlerce hakim ve savcının yeri değişti !
HSK kararıyla yüzlerce hakim ve savcının yeri değişti !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 21 Mart 2018 08:56

ABD'de bir patlama daha

ABD'nin Sanantonio şehrinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olayında Austin'deki 4 bombalı saldırı ile bağlantısı olabileceği düşünülüyor.

ABD'de bir patlama daha
A+ A-

ABD'nin San Antonio şehrinde bir kargo şirketine ait dağıtım merkezinde bombalı paketin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, patlamanın bu ay içerisinde Teksas Eyaleti'nin yönetim merkezi Austin şehrinde yaşanan 4 ayrı bombalı paket saldırısıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Patlamada, kargo şirketinin bir çalışanın hafif yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve Austin'deki saldırılarla bağlantılı olabileceğine inandıklarını kaydetti.

Son üç hafta içerisinde Austin şehrinde 4 ayrı patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Austin'deki patlamaların Afrika kökenli ABD vatandaşlarını hedef alması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Yetkililer, bombalı paket saldırılarının fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

AA

patlama , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM