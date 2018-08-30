ABD'de bir skandal karar daha !

ABD'nin, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli vatandaşlarının pasaportlarını, doğum belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ileri sürüldü.



ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'de doğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarını iptal etmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, her ne kadar pasaport başvuruları prosedürlerinin değiştirilmediğini açıklasa da Washington Post'un mülakat yaptığı kişi ve hukukçular ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

ABD PASAPORTU VERİLMESİ KALDIRILMIŞTI

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun, Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmen ABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. George Bush ve Barack Obama yönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığı doğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerin sayısı azalmıştı.

Öte yandan, Donald Trump yönetiminde pasaport redlerinin önemli miktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerin ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerin sayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz." ifadesini kullandı.