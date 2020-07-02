ABD'de bir skandal polis skandalı daha! Siyahı kadına tokat attı!

George Floyd'un ölümünden bu yana ABD'de polis şiddeti, gündemden düşmediği gibi devam ediyor. Miami Uluslararası Havalimanı'nda bir kadın, polis memuruyla tartıştı. Memur, siyahi kadına tokat attı.

Görüntülerde bir kadının iki polis memuruyla tartışığı görülüyor. Siyahi kadın, polis memuruna "Beyaz gibi davranıyosun ama aslında siyahsın" diyor. Kadın daha sonra polis memurunun üzerine yürüyor ve "Ne yapacaksın?" diyor. Bunun üzerine polis memuru önce kadına vuruyor daha sonra yere düşen kadına ters kelepçe takıyor. Meslektaşlarının polis memurunu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Miami Herald gazetesinin haberine göre; siyahi kadına vuran polis memuru Porto Rico asıllı bir siyah. Memur ifadesinde kadının kendisine 'kafa attığını' bu yüzden kadına tokat atmak zorunda kaldığını söyledi. Miami Polis Şefi Alfredo Ramirez, sosyal medyada olayla ilgili paylaşım yaptı, "Memurlarımızdan birinin olduğu bu görüntüleri görmek beni şaşırttı ve sinirlendirdi. Soruşturma açılması ve memurun görevden alınması için talimat verdim" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla halktan sert tepkiler geldi.

