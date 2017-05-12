ABD'de büyük temizlik: Bin 378 gözaltı

ABD'de yürütülen büyük çaplı çete operasyonlarında bin 378 kişinin yakalandığı bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük çete operasyonunda, 6 haftada bin 378 kişinin yakalandığı açıklandı.

Yakalananların bin 95'nin çete üyesi olduğu, 238'inin de cezai ve idari suçlar işlediği belirtildi. Çete üyelerinin 900'ünün ise ABD vatandaşı olduğu ifade edildi.

Sınır ötesi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kadın ticareti yapan ve cinayet işleyen çetelere yönelik operasyonlarda, 238 silah, 270 kilogram uyuşturucu ve 500 bin dolar ele geçirildiği kaydedildi.