ABD'de Demokratlar çıldırdı: Trump, Erdoğan'a her şeyi verdi

ABD'de Demokratların üst düzey iki ismi, dün Ankara'da ABD ile Türkiye arasında varılan 13 maddelik Suriye anlaşmasını "hile" olarak nitelendirdi.

"BAŞKAN TRUMP, ERDOĞAN'A HER ŞEYİ VERDİ"

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokratların lideri Chuch Schumer, yayınladıkları açıklamada mutabakata ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Anlaşma, Amerika'nın dış politikasına yönelik güvenirliğin altını ciddi şekilde oyuyor ve müttefiklerimize ve benzer şekilde hasımlarımıza sözümüze güvenilmeyeceği yolunda tehlikeli bir mesaj gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi. Başkan Trump ona her şeyi verdi."

YAPTIRIM TASARISI OYLAMAYA SUNULACAK

Pelosi ve Schumer, gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırımlar öngören ve iki partinin de desteklediği bir karar tasarısını oylamaya sunacaklarını da açıkladı.

TRUMP'TAN YANIT GELDİ

Gelecek yıl yapılacak Başkanlık Seçimleri için kampanya yürüten Trump, Dallas'taki bir mitingde Pelosi'ye yanıt verdi. Trump, "Amerika ne kadar başarılı olursa, bu çılgın Demokratlar o kadar çok nefret ve öfke doluyor. Onlar deli. Onlar deli. Deli Nancy. Şu deli Nancy" ifadelerini kullandı.