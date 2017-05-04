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  4. 04 Mayıs 2017 22:49

ABD'de hahamdan skandal paylaşım

Beyaz Saray'ı ziyaret eden bir hahamın paylaştığı skandal fotoğraf olay yarattı.

ABD'de hahamdan skandal paylaşım
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Beyaz Saray'ı ziyaret eden bir hahamın, Donald Trump'ın Baş Stratejisti Steve Bannon ile çektirdiği bir fotoğrafın arka planında yer alan tahtada, yönetiminin politikalarını içeren bilgilerin göze çarpması tartışmalara yol açtı.

Washington'un tanınmış hahamlarından Shmuley Boteach, İsrail'in bağımsızlık günü vesilesiyle Beyaz Saray'ı ziyaret ederek, yönetimden üst düzey birçok isimle görüştü.

Görüşmeler sırasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada Twitter hesabından paylaşan haham Boteach'ın Bannon ile çektirdiği fotoğraf, kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Boteach'ın Beyaz Saray'da Bannon ile çektirdiği fotoğrafın arka planında, Trump yönetiminin politikalarını içeren, "yapılacaklar listesi" başlığı altında bazı maddelerin yazılı olduğu bir tahta görülüyor.

Yapılacaklar listesinde, "Suriyeli mülteci programının durdurulması", "Terör olaylarının yaşandığı ülkelerden mültecilerin ABD'ye girişinin engellenmesi" ve "ülkede kaçak göçmenlerle mücadele edecek güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması" maddelerinin yer aldığı dikkati çekiyor.

Fotoğrafa, Twitter kullanıcıları yoğun tepki gösterirken, listelenen politikaların, mültecileri hedef aldığına vurgu yapan sosyal medya kullanıcıları, bunların, "Yahudi öğretileriyle örtüşmediğini" dile getirdi.

DHA

haham , fotoğraf , paylaşım