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  4. 03 Haziran 2019 20:17

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen festivalde bölgeye hareket eden helikopter bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen helikopterde pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti.

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü
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ABD'de düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza ABD'nin Arkansas eyaletinde Mulberry dağlık bölgesinde meydana geldi.

İçinde 3 yolcusu bulunan Robinson R44 Raven II tipi helikopter bölgede düzenlenen Backwoods Müzik Festivali için katılımcılara hava turu düzenliyordu.

Yerel medya, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştüğünü; helikopter enkazına akşam saatlerinde ulaşıldığını; pilot dahil 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

DHA

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