ABD'de iç savaşa doğru... Trump sığınağa saklandı!

Daha önce birçok suç işleyen ve sicili kabarık bir polis memuru Derek Chauvin ve 3 mesai arkadaşının gözaltına aldıkları George Floyd’un boğazını diziyle sıkarak öldürmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam etti.

Birçok şehirde sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Ulusal Muhafızlar da birçok bölgede tekrar göreve çağrıldı.

Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post ise ABD Başkanı Donald Trump’ın konutu önünde Cuma gecesi yaşananları aktardı. Cuma günü yüzlerce gösterici Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenlemiş ve polis barikatlarına taş ve sopa ile saldırmıştı.