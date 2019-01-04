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  4. 04 Ocak 2019 10:26

ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham Belediye Başkanlığına Cumhuriyetçi Parti’den Türk Tayfun Selen seçildi.

ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi
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ABD’de göçmenlerin, özellikle Türklerin de yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinin 20 bin nüfuslu Chatham bölgesi komitesinde yapılan seçimlerde, belediye başkanlığına ABD vatandaşlığı da bulunan Türk mimar Tayfun Selen seçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan 47 yaşındaki Tayfun Selen, 22 yıl önce göçmen olarak geldiği ABD’de, politikaya atılarak yaşadığı Chatham’ın belediye başkanı seçildi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Selen, 7 Kasım 2017’de Cumhuriyetçi Parti adayları arasından Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen ilk Türk olmuştu. Komitede yapılan belediye başkanlığı seçimini de kazanan Tayfun Selen, ABD’de bu göreve gelen ilk Türk oldu.

İHA

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