ABD'de kabus sürüyor ! Can kaybı 57 bini aştı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de dün 1 milyon vaka sayısı aşılmıştı. Yeni gelen verilere göre, ülkede güncel vaka sayısı 1 milyon 13 bin 290.

Açıklanan bilgilere göre, ABD’de corona virüsü salgının ortaya çıkışından bu yana toplam 5 milyon 717 bin 83 kişiye corona testi yapıldı. Öte yandan hastanede ve bakımevlerinde tedavi gören 139 bin 422 kişinin iyileştiği belirtildi.

TRUMP YENİ PLANINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, eyaletlerin corona virüsü salgınıyla mücadelesinde test kapasiteleri ile ilgili kılavuz görevi görecek ayrıntılı planı açıkladı. Plan, eyaletlerle federal hükümetin rolü arasındaki farkları da ortaya koyacak.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, ”Ekonomide aşamalı ve çok güvenli bir açılış için planlamalarını sürdüren eyaletleri bilgilendirmek amacıyla corona testi yapılması konusunda ilave yönergeyi açıklıyoruz. Ayrıntılı planımız eyaletlerin tam kapasitelerine nasıl ulaşacaklarını, test sayısını nasıl arttıracaklarını, patlak veren yerel salgınları test aşamasında tespit edecek gözlem sistemlerini nasıl kuracaklarını ve nasıl temas takibi yapacaklarını gösteriyor” dedi.