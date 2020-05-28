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  4. 28 Mayıs 2020 17:44

ABD'de korkunç işsizlik bilançosu! 2,1 milyon kişi başvurdu

Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'de işsizlik bilançosu da her geçen gün artıyor. Yapılan son açıklamaya göre son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

ABD'de korkunç işsizlik bilançosu! 2,1 milyon kişi başvurdu
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 323 bin kişi azalarak 2 milyon 123 bin oldu.

Önceki haftalara göre düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 100 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 2 milyon 438 binden 2 milyon 446 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bin olarak hesaplandı. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 436 bin kişi azalarak 2 milyon 608 bine geriledi.

 
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 16 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 3 milyon 860 bin kişi azalarak 21 milyon 52 bine düştü.

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abd , işsizlik , korona
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