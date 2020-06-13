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  4. 13 Haziran 2020 18:19

ABD'de korkutan araştırma: ''Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir''

ABD'li bilim insanları, koronavirüsün mutasyona uğradığını ve bu mutasyon sonucunda bulaşıcılığının artmış olabileceğini iddia etti.

ABD'de korkutan araştırma: ''Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir''
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ABD'li araştırmacılar corona virüsün insan hücrelerini daha kolay enfekte edecek şekilde mutasyona uğradığına inandıklarını söyledi.

Uzmanlar mutasyon sonrası bulaşıcılığın artmış olabileceğini düşünüyor.

Florida'daki Scripps Araştırma Enstitüsü" araştırmacıları corona virüsün mutasyona uğradığını ancak bunun küresel salgının gidişatını değiştirecek düzeyde olup olmadığının yapılacak çalışmalar sonrasında belli olacağını açıkladı.

Uzmanlar, mutasyona uğrayan virüsün insan hücreleri arasında bulaşıcılığının artması nedeniyle, ABD ve Latin Amerika'da çok yüksek sayıda vaka görülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DSÖ 'NORMAL' DEMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü daha önce, corona virüste şimdiye kadar görülen mutasyonların normal olduğunu, bulaşıcılığı artırdığına ya da daha ölümcül bir hale getirdiğine yönelik ellerinde henüz bir veri olmadığını söylemişti.

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