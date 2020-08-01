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  4. 01 Ağustos 2020 17:50

ABD'de korona kabusu bitmiyor! 1 günde 1422 can kaybı

Koronavirüs salgınında en çok can kaybı ve vaka sayısını yaşayan ABD'de kabus bitmiyor. Son açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 1422 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de korona kabusu bitmiyor! 1 günde 1422 can kaybı
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 798 artarak 4 milyon 707 bin 584'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 238 bini, test yapılanların sayısı 58 milyon 595 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 666 bin 298 vakayla Brezilya, 1 milyon 722 bin 159 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 501 bin 909 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 470 bin 386 vakayla Florida ve 443 bin 745 vakayla New York takip ediyor.

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