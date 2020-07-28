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  4. 28 Temmuz 2020 17:11

ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor! İşte son durum

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.

ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor! İşte son durum
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 534 artarak 4 milyon 435 bin 113'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artışla 150 bin 515'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 137 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 20 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 446 bin 397 vakayla Brezilya ve 1 milyon 493 bin 904 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 467 bine yakın vakayla California "Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 440 binden fazla vakayla New York ve 433 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

AA

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